علاء مجيد



بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال شهر يناير 2023 نحو 26.25 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 2.18 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 89.3 مليون درهم (ما يعادل 7.43 ملايين دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 63.05 مليون درهم (ما يعادل 5.25 ملايين دينار).



وجاءت هذه المشتريات بالرغم من أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 4.43% خلال شهر يناير ليسجل مستوى 9736 نقطة مقابل 10188 نقطة بنهاية ديسمبر الماضي.



وخلال شهر يناير بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.464 تريليون درهم مع نهاية تعاملات الشهر مقابل نحو 2.548 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر ديسمبر الماضي، بخسائر شهرية بقيمة 84 مليار درهم.



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 419.28 مليون درهم (ما يعادل 34.28 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 686.22 مليون درهم (ما يعادل 57.09 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر 266.94 مليون درهم (ما يعادل 22.21 مليون دينار).