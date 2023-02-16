

أعلنت علامة لكزس الفاخرة مؤخرا عن المشاركات الأربع الفائزة في الدورة الحادية عشرة من «جائزة لكزس للتصميم»، التي تعد منصة عالمية تهدف إلى اكتشاف وصقل قدرات جيل جديد من المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين. واختارت لجنة التحكيم، المؤلفة من ثلاثة حكام من الشخصيات البارزة التي حققت الإنجازات في عدد من التخصصات الإبداعية على مستوى العالم، هم: باولا أنتونيلي، وكريم راشد، وسيمون همفريز، الفائزين من بين 2068 مشاركة من 63 دولة ومنطقة.



وتستمر المشاركات الفائزة بجوائز هذا العام في معالجة قضايا واتجاهات العصر تحت شعار «التصميم من أجل مستقبل أفضل للجميع». وقد عمل الفائزون الأربعة على دمج أفكارهم الإبداعية مع المبادئ الثلاثة الأساسية لعلامة لكزس الفاخرة، وهي: «التوقع» و«الابتكار» و«التأثير»، بالإضافة إلى التركيز على توقع التحديات العالمية التي ستواجه المجتمعات، وطرح أفكار وطرق مبتكرة لصناعة مستقبل مستدام، وتحقيق السعادة للجميع.



وبهذه المناسبة، قالت باولا أنتونيلي، عضو لجنة تحكيم الجائزة: «من خلال مشاركتي في تحكيم جائزة لكزس للتصميم منذ انطلاقها لأول مرة في العام 2013، كنت شاهدة على المواهب المتميزة والطاقات الكبيرة والعمل الجاد لمئات المصممين الواعدين من جميع أنحاء العالم، ومازلت أشهد تطور مجال التصميم من خلال الاهتمام المتزايد لهؤلاء المصممين بكل من الإنسان والطبيعة».



من جانبه، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نشعر بسعادة بالغة ونحن نشاهد الإقبال الكبير الذي تحظى به «جائزة لكزس للتصميم» في عامها الحادي عشر في أوساط المصممين والمبدعين من شتى أنحاء العالم. لقد كانت المشاركات التي تلقيناها هذا العام استثنائية من حيث الأفكار، إذ قدم الفائزون الأربعة حلولا مبتكرة، وأبرزوا مهاراتهم وقدراتهم على استشراف المستقبل».



وأضاف: «يتمحور نهج لكزس للتصميم حول الخروج من نطاق الأفكار التقليدية المألوفة وتجاوز حدود الخيال. وتتيح لنا «جائزة لكزس للتصميم» فرصة المضي قدما بهذا النهج ومواصلة شغفنا لابتكار تجارب مذهلة. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من شارك في إنجاح فعاليات نسخة العام من جائزة لكزس للتصميم، والشكر موصول أيضا إلى كل عميل من عملائنا الأوفياء على دعمهم وإلهامهم المستمر لنا لتقديم تجارب مذهلة على مر السنين».



ويهدف برنامج التوجيه والإرشاد الى مناقشة وتعزيز أفكار الفائزين أثناء تطوير نماذج أولية تجسد مقترحاتهم. وبدأ البرنامج، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، في منتصف يناير مع ورشة العمل الأولى بتوجيه من المشرفين المبدعين: مرجان فان أوبيل، وجو دوسيت، ويوري سوزوكي، وسمية فالي. وقالت مارجان فان أوبل، التي تشارك في برنامج الإرشاد للمرة الأولى: «نحن نعيش في أوقات صعبة حيث يجب النظر في التصميم الذي نصنعه للمستقبل من حيث ما إذا كان سينجح في السنوات المقبلة. بمعنى آخر، هل ستكون مناسبة وعملية وممكنة؟ آمل أن أعطيهم منظورا مستقبليا. وبالنسبة للمواهب الإبداعية الناشئة، يوفر ذلك نقطة انطلاق لحياتهم المهنية. أنا متحمسة لكوني جزءا من هذا البرنامج ».



وفي ربيع هذا العام، ستعرض لكزس كيف تطورت النماذج الأولية للفائزين وازدهرت من خلال التفاعل مع لجنة الإرشاد والتوجيه. ومن أجل تعريف المزيد من الأشخاص حول العالم بجائزة لكزس للتصميم 2023، نخطط لدعوة الجمهور للمشاركة في جائزة «اختيار الجمهور» هذا العام. ستسمح هذه الجائزة لأي شخص باختيار تفضيلاته من بين الفائزين الأربعة كأفضل تصميم من أجل مستقبل أفضل للجميع. وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.



الفائزون بـ «جائزة لكزس للتصميم» 2023



٭ Fog-X من تصميم Pavels Hedström: مسكن متنقل قابل للتوسيع يلتقط الضباب ويحوله إلى مياه شرب.



٭ Print Clay Humidifier من تصميم Jiaming Liu: مرطب للهواء مصنوع من السيراميك المعاد تدويره ومطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.



٭ Touch the Valley من تصميم Temporary Office: أحجية ثلاثية الأبعاد تساعد ضعاف البصر على التعرف وإدراك البيئة المادية من حولهم من خلال اللمس.



٭ Zero Bag من تصميم كيونغ هو بارك ويجين هيو: عبوة الملابس التي تذوب في الماء وتعمل كمنظف يمكنها إزالة أي مواد كيميائية من الملابس.