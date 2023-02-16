

في إطار احتفالها بالأعياد الوطنية قامت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وجينيسيس في الكويت بالتعاون مع الفنانة التشكيلية الكويتية ريم البدر بتزيين واجهة معرض السيارات الخاص بالعلامتين التجاريتين بلوحة من إبداعات الفنانة، وتجلت قدرات الفنانة ريم البدر الإبداعية من خلال نجاحها في الجمع بين عراقة تراث الكويت الجميل والحداثة المستقبلية التي تميز تصاميم كل من هيونداي وجينيسيس. ويتكامل تناغم العناصر التشكيلية التقليدية والخطوط الهندسية الأنيقة للسيارات المتضمنة في اللوحة بشكل طبيعي مع روعة فن الخط العربي الذي يمتد على طول اللوحة متغنيا بحب الكويت في إطار شعري سلس.



ويأتي هذا التعاون بين «شمال الخليج» التي تسعى دائما لتقديم أفكار من «خارج الصندوق» والفنانة التشكيلية ليعبر من ناحية عن دعم الشركة للمواهب الكويتية بوصفها إحدى الشركات الوطنية الرائدة، ومن ناحية أخرى يعكس عمق ارتباط علامتي هيونداي وجينيسيس التجاريتين بكل أنواع الفن كمكون أساسي للحمض النووي لكل منهما.



وحول هذا التعاون، قالت الشركة إنه إيمانا بمسؤوليتنا الاجتماعية بدعم الفن بكل أشكاله ودعم المواهب الكويتية بشكل عام والمرأة الكويتية بشكل خاص، وتزامنا مع الأعياد الوطنية لبلادنا، تعاونت شركة شمال الخليج مع الفنانة ريم البدر لإبداع خمس لوحات فنية تجسد الكويت بين الماضي والحاض، تم تنسيقها كلوحة فنية تعرض طوال شهر فبراير على جدران معرض هيونداي. وقم تم انجاز التنسيق والتصميم النهائي للعمل بالتعاون مع استديو ميزون آي.



ومن خلال اختيار هذا العمل تؤكد «شمال الخليج» على شغفها بالتميز من خلال تبني أسلوب خارج عن المألوف لترسل رسالة من الحب والتقدير للكويت بمناسبة الأعياد الوطنية. كما ترسخ مفهوم الإبداع كمساحة حرة تمكن من التوليف بين عناصر متنوعة مثل التصميم والرسم والخط في لغة بصرية متكاملة تجمع بين الرقي والجمال.



وتعزز البساطة المقصودة التي اختارتها الفنانة ريم آرت عناصر الوضوح والأناقة، فالكتل التشكيلية الموزعة بدقة في فضاء اللوحة تساعد على التركيز على موديل واحد في كل مرة وتسهل القدرة على الربط بين مكونات المقطع الفني دون تعقيد، واختارت الفنانة العمل بألوان أقرب إلى الشفافية على أرضية باللون الأزرق السماوي الفاتح لإضفاء مزيد من الرحابة على فضاء اللوحة لتمكين المشاهد من الاستمتاع بجماليتها براحة.



وقد أعربت «شمال الخليج» عن سعادتها بهذا التعاون كونه يعكس فلسفة وقيم علامتي هيونداي وجينسيس الخاصيتين بتوظيف الإبداع لتقديم منتجات متفوقة على المستوى البصري عبر عناصر التصميم المصقولة بدقة، ومتميزة على المستوى العملي من خلال قدرة موديلات العلامتين التجاريتين على توصيل رسالة فائقة الوضوح عن الجمال وأسلوب الحياة الراقي بأبهى صورة ممكنة. وأشارت «شمال الخليج» إلى رغبتها في التعاون مع مواهب كويتية أخرى في المستقبل، متمنية للكويت حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والسلام والرخاء بمناسبة الأعياد الوطنية.



يجدر الذكر أن ريم البدر هي فنانة تشكيلية ومبدعة كويتية ترعرعت في محيط يحفز الموهبة ويعتز بالفن، وتوظف ريم الفن بأساليب مبتكرة مثل استخدام الرسم للعلاج والتعليم من خلال ربط المشاعر بالألوان. وبدأت البدر رحلتها الإبداعية في معهد الفنون التشكيلية في الكويت، ثم طورت أساليبها وطريقة عملها المميزة فيما بعد. وتنعكس آثار غنى البيئة التي نشأت فيها الفنانة وسعة ثقافتها وخيالها بوضوح في أعمالها، حيث تصور فرشاتها جمال الثقافات بطريقة تتجاوز الواقع.



وشاركت الفنانة في العديد من المعارض مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كما شاركت أيضا في تأسيس العلامة التجارية «فن».