

قام البنك الأهلي الكويتي برعاية مهرجان نادي بورشه الكويت السنوي كشريك رسمي للعام الثاني على التوالي، والذي أقيم بالتعاون مع النادي الكويتي لرياضة المحركات ومدينة الكويت لرياضة المحركات التابعة للديوان الأميري في 10 فبراير الجاري.



وتعليقا على هذه المناسبة، صرح رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة صقر آل بن علي: «يسعدنا في البنك الأهلي الكويتي المشاركة في مهرجان نادي بورشه الكويت السنوي كشريك رسمي للعام الثاني على التوالي، حيث استقطبت هذه الفعالية الرائعة كافة الشرائح من الأطفال والشباب والعائلات للاستمتاع بيوم مليء بأجواء جميلة تنافسية.

فقد تخلل المهرجان العديد من المسابقات والنشاطات الممتعة لعشاق السيارات التي أظهرت فعليا شغف هواة هذا النوع من الرياضات. وأود أن أهنئ نادي بورشه الكويت لتنظيمه هذا الحدث الرائع الذي استمتع به جميع الحاضرين».



وقد شهد المهرجان لأول مرة بطولة لأندية بورشه في الشرق الأوسط الأمر الذي أعطى الفرصة للمشاركين بخوض تجربة عرض مهاراتهم في القيادة والتنافس فيما بينهم في أجواء رياضية. بالإضافة إلى ترتيب عرض لأكثر من 300 سيارة بورشه من طرازاتها المميزة لإبراز جمال وتاريخ هذه السيارات الرائعة.



وكانت الفقرة الأبرز في هذه الفعالية هو السحب الذي أقامه البنك الأهلي الكويتي، حيث أجرى سحبا لاختيار ثلاثة فائزين محظوظين للاستمتاع برحلة ممتعة مع محترفي سباق سيارات بورشه.

حيث أتيح للفائزين الفرصة لتجربة القوة والإثارة أثناء قيادة سيارة بورشه على مضمار سباق المحترفين. إضافة إلى ذلك وفر المهرجان منطقة مخصصة للأطفال تتضمن الكثير من الأنشطة والألعاب والعديد من الفعاليات الترفيهية المختلفة، ومنطقة للمطاعم تخدم كل أذواق الجمهور.



وقد تواجد فريق البنك الأهلي الكويتي في جناحه الخاص في المهرجان لعرض مجموعة واسعة من أفضل الخدمات والمنتجات والمميزات التي يقدمها البنك لعملائه، مثل مميزات حساب الراتب الجديدة وحساب الفوز الذي يمنح حامليه فرصة الفوز بـ 10.000 دينار أسبوعيا، علاوة على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن راتب 5.000 دينار شهريا لمدة عشر سنوات وغيرها من الجوائز. بالإضافة إلى عرض مزايا البطاقات الائتمانية العديدة والحصرية.