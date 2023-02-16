

القاهرة ـ محمد صلاح



خلافات الفنانة علا غانم مع زوجها وتبادل الاتهامات ولجوئهما لأقسام الشرطة والقضاء، أعادت ظاهرة نجوم ونجمات الفن الذين استغاثوا بالشرطة لتعرضهم للعنف والسرقة.. «الأنباء» ترصد مشاكل النجوم والنجمات الزوجية في اقسام الشرطة.



علا غانم ادعت قيام زوجها بطردها من منزلها في منتصف الليل. ووصلت الاتهامات الى السرقة واصطحاب البودي جارد، بسبب رفعها قضية خلع بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب.



الفنانة إيمان العاصي إحدى النجمات اللاتي تقدمت للشرطة ببلاغ تشكو فيه تعرضها للضرب على يد زوجها، نتيجة خلافات عديدة في بداية الزواج، ونجحت الشرطة في انقاذها من حبس زوجها لها في منزلهما.



زواج الفنانة سمية الخشاب من الفنان أحمد سعد بدأ بقصة حب وبعد فترة حالة من التوتر والتي وصلت إلى الضرب والسحل، وهو ما سردته سمية لدرجة استئصالها الطحال، وتم رفع دعوى قضائية ضده في قضية شيك من دون رصيد، إلا أن الأمر انتهى بالتنازل والتصالح.



المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها الملحن حسام حبيب سجل مليء بالازمات والخلافات التي وصلت الى مستشفى للصحة النفسية وقص الشعر والكثير من الدراما النفسية القاسية، وما بين الانفصال وتبادل الاتهامات وبين العودة والصور الرومانسية. كما حصل خلاف شديد وشرس اعلاميا بين الفنان مصطفى فهمي وزوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وتم اتهامها باقتحام شقته بالاستعانة ببلطجية مستغلة عدم تواجده في القاهرة، واتهمته هي بتبديد ممتلكاتها الخاصة، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق.



خلافات المطرب محمد رشاد وطليقته الاعلامية مي حلمي وصلت الى تبادل الاتهامات من كل لون وعلى شاشات الفضائيات، وانتهت بعد شد وجذب، وبعد ان اعلن خطبته تحول الامر الى بعض المناوشات غير المباشرة.