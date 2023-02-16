اكتشف علماء آثار أميركيون وإيطاليون جنوب العراق «حانة» سومرية تعود إلى نحو خمسة آلاف عام، وتحتوي على نظام تبريد يعمل عمل الثلاجة، وعلى مقاعد وأوعية فيها بقايا طعام.



بعيدا عن نمط الحياة الفاره الذي كان يعيشه ملوك ذلك الزمن ونخبته الدينية، فإن ما يثير اهتمام علماء آثار جامعة بنسلفانيا الأميركية ونظرائهم الإيطاليين من جامعة بيزا الإيطالية، الذين يعملون في موقع لغش، هو يوميات «الناس العاديين» في ذلك الزمن.



وقبل خمسة آلاف عام، كانت مدينة لغش مرتبطة بشكل وثيق بالمدن المجاورة مثل غيرسو ونيغين اللتين كانتا مركزين سياسيين ودينيين مهمين للحضارة السومرية وعرفتا ذروة ازدهارهما خلال فترة حكم السلالات القديمة بين عامي 2900 قبل الميلاد و2334 قبل الميلاد.



وتعود «الحانة» التي اكتشفت، إلى عام 2700 قبل الميلاد، كما تشرح لوكالة فرانس برس هولي بيتمان التي تتولى في جامعة بنسلفانيا إدارة مشروع البعثة الأثرية في لغش.



وتشير بيتمان إلى وجود «نظام تبريد» يتألف من جرة محاطة «بأوعية كبيرة من الخزف مفككة ومجمعة بعضها فوق بعض»، يعتقد أنها كانت بمنزلة «ثلاجة» من الفخار.



وقد عثر أيضا على أوان مطبخية (نحو 150 وعاء) كانت ممتلئة بالطعام، حيث وجدت فيها «بقايا سمك وعظام حيوانات»، وفق الباحثة.