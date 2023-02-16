أكد فنان الشارع البريطاني بانكسي أن لوحة جدارية تصور ربة منزل في الخمسينيات بعين منتفخة وتدفع برجل على ما يبدو نحو ثلاجة مهجورة في مدينة مارجيت الإنجليزية هي أحد إبداعاته بمناسبة عيد الحب، وذلك قبل ساعات من إزالة السلطات للثلاجة.



وظهر العمل الفني، الذي أطلق عليه بانكسي في موقعه الإلكتروني اسم «ماسكارا عيد الحب»، في المدينة مساء يوم الأحد وبدا أن موضوعه وتوقيته يسلطان الضوء على العنف ضد المرأة.



يقدم بانكسي القليل من الأدلة حول أعماله التي تظهر عادة في الأماكن العامة خلال الليل بخلاف التأكيد على ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان الفنان بيت براون يرسم المشهد عندما أزيلت الثلاجة التي كانت جزءا لا يتجزأ من اللوحة الجدارية صباح الثلاثاء.



وقال: «ظهرت شاحنة المجلس وأخذوا الثلاجة».



وقال مجلس منطقة ثانيت إن الرسم كان على جدار أحد الممتلكات الخاصة وإن موظفي المجلس أزالوا الثلاجة التي يعتقد أنها كانت جزءا من العمل الفني لأسباب تتعلق بالسلامة لأنها كانت موجودة على أرض عامة.



وقال المجلس: «الثلاجة في المخزن الآن وستتم إعادتها بمجرد أن تصبح آمنة للجمهور.. سنتصل بمالك العقار لمناقشة خيارات الحفاظ على العمل الفني في المنطقة».