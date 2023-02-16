تبرز ثماني دوائر خضراء في صحراء الشارقة حيث تزرع الإمارات القمح لتحسين الأمن الغذائي في بلد يستورد نحو 90% من طعامه.



وقد أقامت الحكومة المزرعة على مساحة 400 هكتار (نحو ألف فدان) في منطقة مليحة عام 2022 مستخدمة تحلية مياه البحر في الري، إذ أدت الاضطرابات الناجمة عن الحرب وجائحة فيروس كورونا إلى زيادة القلق بشأن افتقار الإمارات إلى الأراضي الصالحة للزراعة.



وتظهر الأرقام الحكومية أن الإمارات استوردت 1.7 مليون طن متري من القمح عام 2022 ، وبلغت حصة الشارقة 330 ألف طن.



ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة مزرعة مليحة حوالي 1600 طن سنويا بما يمثل خطوة نحو الطموحات الأكبر للإمارات لزيادة الزراعة.



ويقول مسؤولون إن تكاليف الطاقة لإنتاج 18 ألف متر مكعب من مياه البحر المحلاة اللازمة يوميا للري ستقل نسبيا مع زيادة حجم المشروع.