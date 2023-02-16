ترأس مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد/ سليمان عبدالعزيز الفهد، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، والذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 15/2/2023، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا، وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذه، ومتابعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، والاطلاع على تقارير فرق العمل واللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات ذات الصلة بالعمل الجمركي المشترك.