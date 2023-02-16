أعلنت جمعية الهداية الخيرية عن تنفيذها مشروع مصرف العشيات، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث بلغت أعداد المستفيدين من المشروع 18,500مستفيد، بواقع 2350 أسرة داخل الكويت

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري: إن مشروع مصرف العشيات يستهدف توفير جميع الاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة داخل الكويت من شريحة الأرامل والمطلقات وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والفقراء، وذلك من خلال قاعدة بيانات لدى الجمعية يتم تحديثها باستمرار لإضافة المتعففين والأسر الفقيرة.

وأضاف المطيري أن المشروع يساهم في تعزيز التكافل والتراحم الاجتماعي وكل المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة التي تتحقق عبر تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين.

وتوجه رئيس جمعية الهداية الخيرية شكره وتقديره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها للمشروع، وكذلك المحسنين الكرام، مؤكدًا أن الجمعية مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والعون والمساعدة للأسر المتعففة، لرفع المعاناة عنهم وإعانتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كواهلهم، سائلاً العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.