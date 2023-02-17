

هادي العنزي



غادر أمس إلى الدوحة وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة، لخوض التصفيات الآسيوية «النافذة الثانية» المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، حيث سيخوض 3 مباريات مع الإمارات، عمان، وقطر تواليا، خلال الفترة من 20 إلى 23 الجاري.



ويضم وفد «السلة» عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق غازي العتيبي رئيسا للوفد، ووليد التميمي إداريا، وسلمان رمضان مدربا، ومساعديه فانيا ستكوفيتش، وطلال القلاف، و12 لاعبا هم: حمد عدنان، وعلي الهدهود، ومحمد عدنان، وحسين الخباز، ومحمد اشكناني، والكسندر الغيص، وعبدالمحسن مرتضى، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف الحمدان، وتركي الشمري، ويوسف بورحمه وعمران جوهر.



من جانبه، أكد غازي العتيبي أن المنتخب استعد جيدا للتصفيات، عبر خوضه لمعسكر تدريبي في تركيا، لعب خلاله 6 وديات، مضيفا: «جاءت اللقاءات مفيدة بشكل كبير، حيث اطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان على جاهزية الفنية لجميع اللاعبين، وعلى المستويين الفردي والجماعي، والتي بناء على معطياتها اختار التشكيلة التي سيخوض بها مواجهات النافذة الآسيوية الثانية على أمل التأهل للمرحلة الثالثة من خلال الفوز بجميع مبارياتنا مع المنتخبات الخليجية دون الالتفات إلى نتائج المنتخبات الأخرى».