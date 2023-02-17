ندى أبونصر



زار وفد من مجموعة المرأة الدولية برئاسة حرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي معرض التراث الفلسطيني ضمن الأسبوع الثقافي الفلسطيني الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافــة والفنون والآداب بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والجمعيــة الثقافيــــة الاجتماعية النسائية ومركز التراث الفلسطيني.



وضم الوفد عددا من زوجات السفراء وعضوات فاعلات في المجموعة، حيث نظمت الزيارة حرم سفير دولة فلسطين ونائبة رئيسة المجموعة ريما الخالدي، وكان باستقبال الوفد رئيسة مركز التراث الفلسطيني مريم جبر ود.سهال الفليج رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية وفاتن أبو غزالة منسقة المعرض.



وجال الوفد على أقسام المعرض التي ضمت التطريز والحرف اليدوية وكتب تتعلق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى المأكولات الشعبية، حيث استمعن إلى شرح مفصل من أبو غزالة عن كل المعروضات التي أبدت الزائرات إعجابا شديدا بها.



وفي نهاية الزيارة قدمت شوقي، رئيسة المجموعة شهادة تقدير باسم مركز التراث الفلسطيني تسلمته مريم جبر رئيسة المركز التي شكرت المجموعة على هذا التكريم.