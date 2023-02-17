قدم السفير محمد المحمد أمس أوراق اعتماده الى رئيس ايرلندا مايكل هيجينز بوصفه أول سفير للكويت لدى بلاده، معلنا بذلك افتتاح سفارة كويتية بالعاصمة دبلن، في خطوة تجسد الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين. ونقل السفير المحمد خلال مراسم تقديم أوراق اعتماده تحيات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين الى رئيس ايرلندا. وأكد السفير المحمد خلال اللقاء حرص الكويت والقيادة السياسية، على توثيق وتعزيز العلاقات مع ايرلندا في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة.



من جانبه، أعرب رئيس ايرلندا عن شكره واعتزازه لافتتاح السفارة الكويتية، مشيرا إلى القواسم المشتركة بين البلدين.