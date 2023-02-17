بتوجيهات من النائب الأول ويهدف إلى تعريف المستخدمين وشركات الطيران بكيفية استخدام التطبيق حتى يتم تعميمه

«الداخلية» تطلق تطبيق «KUWAIT VISA» تجريبياً

أعلنت وزارة الداخلية الإطلاق التجريبي لتطبيق (KUWAIT VISA) الإلكتروني المعني بتنظيم دخول الوافدين إلى البلاد والتحقق من سمات دخول العمالة والزائرين والمصادقة على تأشيرات الدخول بشكل إلكتروني سريع ودقيق قبل الصعود إلى الطائرة. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتنظيم دخول الوافدين إلى البلاد والحد من عملية التزوير والتلاعب في سمات الدخول التي يتم إصدارها من وزارة الداخلية.



وأضافت أن إطلاق تطبيق (KUWAIT VISA) يهدف كذلك إلى حماية المجتمع من دخول أصحاب السوابق أو المطلوبين قضائيا أو المصابين بالأمراض المعدية إلى البلاد، مؤكدة أن العمل والتنسيق جاريان حاليا مع وزارة الخارجية وشركات الطيران المختلفة والسفارات الكويتية في الخارج من أجل الإطلاق الرسمي للتطبيق والذي لن يتيح للعاملين من الوافدين وللزائرين الدخول إلى الكويت إلا من خلاله.



وقالت «الداخلية» إن الإطلاق التجريبي للتطبيق يتيح لشركات الطيران والعمالة الوافدة والعاملين في السفارات الكويتية تحميل هذا التطبيق واستخدامه للتأكد من صلاحية سمات دخول العمالة الوافدة.



وبينت أن العمل جار على إضافة مجموعة من الخدمات بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والتي تهدف إلى توعية العمالة بقوانين العمل وإجراءات الدخول والعديد من المزايا التي تهدف إلى تنظيم التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.