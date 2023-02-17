محمد راتب



شدد المشاركون في مؤتمر السلامة والحماية المدنية الأول والذي نظمته الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق على مدى يومين تحت شعار «السلامة.. قبل وأثناء وبعد الحوادث»، على أهمية تفعيل خطط الطوارئ ومركزية إدارة المخاطر والأزمات في البلاد للنجاح في مواجهة أي طارئ.



وطالب المدير العام السابق لقوة الإطفاء العام رئيس المؤتمر الفريق المتقاعد يوسف الأنصاري الجهات المعنية في الدولة بضرورة وضع الخطط اللازمة والكفيلة بضمان مواجهة المخاطر والحوادث بمختلف أنوعها، مؤكدا ان المسؤولية مشتركة بين جميع الجهات لاسيما المختصين في هذا المجال كونهم يمثلون النخبة وعلى عاتقهم دور كبير في توعية وإرشاد المجتمع.



وقال إن المؤتمر نجح في إيصال رسالته بكل احترافية وكان ذلك جليا في التفاعل منقطع النظير الذي شهده من قبل جميع ممثلي قطاعات الدولة والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني. من جهته، ثمن نائب رئيس الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق م.حسام الكليب جهود جميع المشاركين في المؤتمر والذين أثروا الحلقات النقاشية والمحاضرات التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر، مشيدا بالجهات الحكومية التي حرصت على تقديم أوراق علمية من شأنها المساهمة في إيجاد حلول لمعالجة القصور فيما يتعلق بإدارة المخاطر والأزمات. وجدد تأكيد الجمعية على الاستمرار في اقامة المؤتمرات العلمية التي تستهدف القضايا والملفات الملحة على الساحة، معتبرا مشاركة وفود عربية وخليجية في مؤتمر السلامة والحماية المدنية إضافة مميزة وبوابة لمزيد من تبادل الخبرات بين الكويت ودول العالم.