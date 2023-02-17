قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن الوزارة تعاقدت على شراء أجهزة جديدة لمستشفيات العدان والصباح وجابر الأحمد وغيرها، لافتا الى أنها ستصل الى البلاد خلال ثلاثة أشهر، وذلك في إطار حرص الوزارة على مواكبة أحدث مستجدات التكنولوجيا الطبية العالمية.



وأضاف العوضي في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الأشعة والطب الاشعاعي والطب النووي الذي انطلق الخميس أن المؤتمر يأتي بعد فترة انقطاع بسبب (كورونا)، معربا عن فخره بوجود كوادر وطنية في تخصصات مختلفة سواء في أقسام الأشعة أو العلاج الاشعاعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان وأقسام الطب النووي.



وأشار الى أن هذه التخصصات الثلاثة تلعب دورا مهما وأساسيا في تقدم التكنولوجيا بمشاركة الشركات العالمية إذ تتطور أنظمة العلاج الاشعاعي والعلاج عن طريق الطب النووي، بالاضافة الى الدور التشخيصي والتقدم في معايير الدقة في الأجهزة والمحاضرات المتعلقة بهذا الشأن.



كما أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي حرص الوزارة والتزامها بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية الخاصة بمجال الأشعة التشخيصية وعلاج الأورام الإشعاعي والطب النووي.



وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية إن مساهمة فرق «من كوادرنا الوطنية في أبحاث منشورة بأشهر المجلات العلمية هو مصدر فخر واعتزاز لمنتسبي الوزارة» في وقت يبدي العالم بأسره المزيد من الاهتمام بآخر وأحدث التقنيات في مجال الأشعة التشخيصية وعلاج الأورام بالإشعاع والطب النووي.



من جانبها، قالت رئيسة مجلس أقسام الأشعة في الوزارة ورئيسة المؤتمر د.بثينة الكندري إن هذا الحدث يشكل تعاونا بين تخصصات الأشعة التشخيصية والعلاج الإشعاعي للأورام والطب النووي وتستمر فعالياته ثلاثة أيام ويناقش أحدث التطورات بالأشعة التشخيصية والعلاج الإشعاعي للأورام والطب النووي.



وأوضحت الكندري أن المؤتمر يستضيف عددا كبيرا من الخبراء والاستشاريين في مجالات الأشعة التشخيصية والعلاج الإشعاعي للأورام والطب النووي من مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات ومعظم المحاضرات تتمحور حول تشخيص وعلاج الأورام والأمراض.



وذكرت أن المؤتمر يندرج ضمن استراتيجيات وخطط وزارة الصحة للارتقاء بكل الخدمات الصحية خصوصا أن أقسام الأشعة جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية المجهزة بأحدث التقنيات للوصول إلى أفضل مستويات الرعاية الصحية والطرق العلاجية.



وأكدت حرص مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي على متابعة آخر التطورات العلمية وتوفير التدريب العملي المستمر وعقد المؤتمرات وورش العمل داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي تجسيدا لمبدأ التعاون وتبادل الخبرات.



من ناحيتها، أكدت رئيسة قسم الأشعة في مستشفى العدان رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر د. لطيفة الكندري في تصريح للصحافيين أن المؤتمر الذي يعقد بحضور 500 مشارك يقدم نافذة تفاعلية لبعض الحالات التي يتابعها مجلس الأقسام من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر ويأتي ذلك ضمن نظام التعليم الطبي المستمر حيث يحصل المشارك على 20 نقطة.



وقالت إن المؤتمر يتطرق إلى أحدث أجهزة الأشعة المقطعية، ومنها جهاز التصوير الطبقي الفوتوني وهو وسيلة حديثة للتصوير الطبقي بحيث يقلل من كمية الأشعة السينية المستخدمة بالتصوير الطبقي المتعارف عليه ويزيد كفاءة الصور الناتجة عن الفحص ويعطي ثلاثة أبعاد لصور الجسم بوضوح أكبر ونسبة اشعاع أقل.



وأشارت إلى أن مجلس أقسام الأشعة يولي اهتماما كبيرا بالتطور العلمي والنهوض بمستوى الأطباء «لهذا يركز المؤتمر على مجموعة من المحاضرات التي تختص بالذكاء الاصطناعي إذ سيتم تناول أساسيات الذكاء الاصطناعي ودخوله في الأشعة الاشعاعية بالأورام».