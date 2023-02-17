ضمن مبادرتها المستمرة «أبطال ديليفرو»، تعاونت الشركة هذا الشهر مع مطعم خنين للمأكولات الكويتية، لتقديم مشروبات كرك مجانية للسائقين يوميا خلال شهر فبراير، ليستمتعوا بمشروب محلي دافئ خلال شهر الأعياد الوطنية في الكويت. وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد كبير من المبادرات التي تحرص عليها ديليفرو لضمان راحة وسلامة السائقين على مدار العام، مثل التدريبات المتواصلة على السلامة المرورية والإسعافات الأولية، وتقديم الأدوات التي يحتاجها السائق في المواسم المختلفة من العام، وتوفير استراحات للسائقين في مختلف مناطق البلاد، وغيرها الكثير.



وفي هذا الصدد، قالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت: «نشكر مطعم خنين على الاشتراك معنا في هذه اللفتة المستحقة لشكر سائقينا على جهودهم والتزامهم. نفخر بتعاوننا مع شريك محلي مثل خنين، خصوصا في هذه الأوقات التي نحتفل فيها بأعياد البلاد. ونتمنى أن يستمتع السائقون بتجربة الكرك المحلي اللذيذ، بينما نعدهم بالمزيد من هذه المبادرات مستقبلا».