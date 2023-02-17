محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية التعاونية علي سعود المطيري افتتاح الفرع الجديد رقم 2 ق5 في منطقة الوفرة على مساحة 214 م2، ما يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين، ويعد بزيادة في المبيعات السنوية، موضحا أن مبيعات الجمعية منذ التشغيل في 2019 حتى نهاية يناير 2023 بلغت نحو 20 مليون دينار.



وأكد خلال الافتتاح بحضور أعضاء مجلس ادارة جمعية الوفرة السكنية التعاونية أن الجمعية تشهد خلال هذه الفترة طفرة إنشائية لم تحدث منذ تأسيسها في عام 2019، حيث تتوسع في إنشاء الأفرع التابعة لها بالمنطقة، بتكاتف أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وتشجيع أهالي المنطقة ومشاركتهم بأفكارهم واقتراحاتهم التي كان لها أبلغ الأثر في تنمية وتطور الجمعية.