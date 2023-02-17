قدم 7 أعضاء اقتراحا لتخصيص مواقع لإيواء الكلاب الضالة في مناطق العبدلي، كبد، الصليبية، والوفرة.



وقال الأعضاء فهد العبدالجادر، م فرح الرومي، م. اسماعيل بهبهاني، عبداللطيف الدعي، م. علياء الفارسي، شريفة الشلفان، م منيرة الأمير في اقتراحهم: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط المناطق السكنية بما يهدد سلامة المواطنين والمقيمين داخل تلك المناطق، حيث تقدر أعدادها بما يزيد على 20 ألفا مع استيراد سنوي يقدر بنحو 200 إلى 300 من هذه الكلاب.



ونقلا عن إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فإن أخطر الأمراض التي تنتقل من الكلاب إلى الإنسان هي داء الكلب والسعار الذي يصيب العقل وعلاجه صعب للغاية.



وأضافوا: لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة كثرة الحوادث الناتجة عن إهمال الجهات المسؤولة حتى تعدى وجودها بالمناطق الصحراوية والمفتوحة إلى أن وصلت للمناطق المأهولة بالمواطنين والمقيمين.



ولا شك أن الرعاية بتلك الحيوانات من الأمور التي دعانا إليها ديننا الحنيف، بالإضافة إلى ما يدل عليه من حضارة.



لذا نقترح الآتي:



1 ـ تخصيص مواقع لإيواء الكلاب الضالة بمناطق الوفرة والعبدلي الزراعية وكبد والصليبية بمساحات مناسبة حسب أعداد هذه الحيوانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.



2 ـ التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للحد من انتشار هذه الظاهرة بتوفير الأمصال المناسبة لترويض الكلاب الضالة حتى يتم توفير أماكن آمنة لها وهذا من مسؤوليات الهيئة العامة للزراعة حيث انها تضم قسم الوبائيات ووحدة الكلاب.