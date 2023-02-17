بناء على توجيهات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ونائب المدير العام لشؤون قطاعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي م. سعود الدبوس، باشر الفريق الرقابي في إدارة النظافة بفرع بلدية محافظة الأحمدي تنظيف الموقع في منطقة الوفرة الزراعية ومحاسبة شركة التنظيف المشرفة على المنطقة، حيث تم رفع المخلفات من الموقع والتأكد من تنظيفه بشكل فوري. وأشارت البلدية إلى قيام إدارة النظافة العامة والإشغالات بفرع بلدية المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بتنظيف الموقع بالكامل، فضلا عن قيام مدير إدارة النظافة العامة والإشغالات بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري بالتنبيه على المفتشين بتفعيل الدور الرقابي وعمل خصومات على الشركة لتقاعسها في أداء الأعمال المنوطة بها من خلال تطبيق بند الجزاءات في العقد المبرم مع البلدية.