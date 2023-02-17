قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل، إن حفل جوائز المؤسسة وجائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية بالتعليم والصحة فرصة للاحتفاء بالعلماء المتميزين وتمجيد إسهاماتهم العلمية والبحثية والفكرية والحضارية.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن المؤسسة بمناسبة حفل جوائز المؤسسة لعامي 2020 و2021 وجائزة د.عبدالرحمن السميط الذي أقيم في 14 الجاري بقصر بيان تحت رعاية وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وثمن الفاضل عاليا تشريف سموه وتفضله بحضور حفل توزيع جائزة المؤسسة التقديرية التي حصل عليها عبداللطيف الحمد والمرحوم بإذن الله د.صالح العجيري.



وأضاف أن المؤسسة وزعت كذلك جوائز التميز على 28 عالما وباحثا من الحائزين على جائزة الكويت التي تعد من أهم الجوائز العربية والإقليمية وجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب التي تمنحها المؤسسة للعلماء والباحثين من أبناء الكويت من حملة الدكتوراه.



وتابع أن جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية تكرم الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون من خلال أبحاثهم ومبادراتهم ومشاريعهم، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية.



وأكد أن المؤسسة تتشرف برئاسة سمو ولي العهد، حفظه الله، مجلس إدارتها، وأنها تعمل وفق توجيهات سموه السامية والرامية الى تحقيق أهدافها المنشودة بتعزيز دور العلم والعلماء وتقديم كل الدعم للإسهامات الفكرية والعلمية.



وتقدم الفاضل بالشكر وبالغ الامتنان إلى سموه لرعايته وتشريفه الحفل، موجها تهاني المؤسسة والعاملين فيها للفائزين بجوائزها مشفوعة بأصدق التمنيات لهم بدوام التميز والعطاء والنجاح.