

عقدت هيئة أسواق المال ممثلة برئيس مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ونائب رئيس مجلس المفوضين عثمان العيسى، ورؤساء قطاعات الأسواق والإشراف والشؤون القانونية لقاء مفتوحا بمقر الهيئة أمس، مع ممثلي شركات الوساطة المالية والمسجلة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية.



ويأتي هذا اللقاء، انطلاقا من إيمان الهيئة بأهمية عقد مثل تلك اللقاءات واستطلاع رأي وتبادل وجهات النظر مع الأطراف المشاركة في السوق المالي وأصحاب المصلحة، من باب سعي الهيئة الدؤوب وحرصها على المشاركة الفاعلة من قبل كل الأطراف المعنية في مشروع تطوير منظومة سوق المال الذي تتبناه الهيئة.



وأيضا بما يخدم ما تم تحقيقه من ترقيات للكويت خلال الأعوام الماضية، ويعزز من الوصول للتطلعات والأهداف المستقبلية نحو الترقية إلى سوق ناشئ متقدم، ضمن الخطوات والخطط التي تضعها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلة بكل من بنك الكويت المركزي، وبورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى شركات الوساطة المسجلة لدى البورصة.



وفي هذا السياق، تقدم د.أحمد الملحم بالشكر لممثلي شركات الوساطة المالية على تلبية الدعوة، وما تم إبداؤه من أفكار، مؤكدا انتهاج الهيئة لسياسة الباب المفتوح لكل الأطروحات والمقترحات التي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني وتنويعه، حرصا منها على تحقيق الغاية من إنشائها من خلال تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية في بيئة تتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وان مثل هذا اللقاءات تعتبر ركيزة أساسية في تحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، علاوة على تذليل أية معوقات للجهات المشاركة في السوق المالي، وصولا للتكامل المنشود بين كل الأطراف لتحقيق الغاية السامية تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي رائد.