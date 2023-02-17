استمرار التوعية كنهج متواصل.. وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي بالمسؤولية المجتمعية

تضافر جهود وحدات الجهاز المصرفي دعمت نجاح الحملة وانتشارها لأوسع شريحة بالمجتمع



كرم بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية المتميزة في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حيث وفرت تلك البنوك كل الإمكانات في التواصل مع العملاء عبر القنوات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال تنظيم أنشطة ساهمت بتقديم محتوى يناسب كل شرائح المجتمع، بهدف المساهمة في نشر مواد الحملة على أوسع نطاق لزيادة الوعي لدى الجمهور حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالثقافة المالية والمصرفية.



وبهذه المناسبة، أثنى البنك المركزي على الجهود المميزة التي قدمها كل من بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، كما أشاد بمستوى التفاعل مع الحملة والاستجابة لها من قبل جميع البنوك الكويتية، مضيفا أن تضافر الجهود التي بذلتها جميع وحدات الجهاز المصرفي ساهمت بوضوح في إنجاح الحملة وانتشارها لأوسع شريحة من عملاء القطاع المصرفي الكويتي والمجتمع.



واختتم البنك المركزي مشددا على أنه لا يدخر جهدا في سبيل نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر من أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه، الأمر الذي يستدعي استمرار التوعية كنهج متواصل، وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية.



يذكر أن حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» تعاونت مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة من بينها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال والإدارة العامة للطيران المدني ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وشبكة المعلومات الائتمانية (Ci-net)، ودعم كل من شركة الاتصالات المتنقلة (Zain) وشركة الاتصالات الكويتية (STC) والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo)، إلى جانب دور شركة تمدين العقارية والشركة الوطنية العقارية ومجمع الحمرا.