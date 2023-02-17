

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن جديد أعمالها في الدراما المصرية، مشيرة إلى أنها تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بعملين، وقالت إن العمل الأول مع الفنان مصطفى شعبان، وهو بعنوان «بابا المجال»، موضحة: «المسلسل مش كوميدي بس فيه حس كوميدي، وهو معمول حلو، ومكتوب حلو وإن شاء الله يعجب الجمهور».



وأضافت جومانا في تصريحات لبرنامج «إنسيدر بالعربي»: «هشارك كمان في مسلسل «عملة نادرة» مع نيللي كريم، واجسد شخصية جديدة ومختلفة عليا»، مؤكدة أن تقديمها دورا باللهجة الصعيدية في مسلسل «عملة نادرة» ليس صعبا، وأردفت: «مقابلتنيش أي صعوبة في موضوع اللهجة الصعيدية، لأني بحب اللهجات كلها ومعايا مصحح لغوي قوي».



يذكر أن «عملة نادرة» يشارك فيه نخبة مميزة من الممثلين منهم، نيللي كريم، أحمد عيد، كمال أبو رية، جمال سليمان، فريدة سيف النصر، محمد لطفي، رمزي العدل، ندى موسى، مريم الخيشت، والعمل من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.