عاطف رمضان



على شرف أصحاب الدواوين في الكويت، أقام الشيخ علي الجابر حفل غداء في مزرعته «عزايز» بمنطقة العبدلي حضره العديد من أصحاب الدواوين والشخصيات السياسية والإعـلامـيـة والـديـنـية والثقافية والاقتصادية وعدد من رجالات الكويت والضيوف.



وأعرب الشيخ علي الجابر في تصريح صحافي عن شكره لكل من استجاب لهذه الدعوة وأيضا لمن منعته ظروفه لسبب أو لآخر من الحضور.



وقال الجابر: تشرفت يوم الأربعاء بحضور سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ممثلا لسيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأعرب الجابر عن سعادته بهذه الزيارة السنوية العادية التي تم إيقافها بسبب جائحة كورونا.



وزاد: بحمد الله تعالى عدنا والعود أحمد لهذه العادة السنوية الطيبة.



وأضاف الجابر: سعدت بهذا الجمع الطيب الذي تواجدت فيه تشكيلة متنوعة من كل طوائف المجتمع الكويتي، وأنا أفتخر بهذه الزيارة وهذه العادة وأتمنى من الله تعالى ان تتكرر هذه الزيارات.



بدوره، قال الفريق م.ثابت المهنا: جبل أهل الكويت على التراحم والتواصل والمحبة فيما بينهم وان الشيخ علي الجابر ترجم هذه العادة التي هي تجميع أهل الكويت في مزرعة عزايز.



وأضاف المهنا انه التقى الشيخ علي الجابر وأن هذه المناسبة أتاحت له الفرصة للالتقاء بأصدقائه الذين لم يلتق بهم منذ فترة طويلة.



وأعرب المهنا عن أمله ان يستمر هذا التجمع بشكل سنوي.



من جانبه، أعرب د.بدر الخليفة عن شكره للشيخ علي الجابر لهذه الدعوة وحرصه على تجميع أهل الكويت في «عزايز»، مشيرا إلى أن أهل الكويت يتحلون بصفة الكرم.



تجمع كبير



أعرب عبدالعزيز الغنام عن سعادته بتلبية هذه الدعوة، داعيا الله تعالى للشيخ علي الجابر بالتوفيق خلال حياته وأن يرحم والده الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد. وأعرب كذلك الغنام عن سعادته بهذا التجمع خاصة انه التقى بعدد كبير من أهل الكويت.



لقاء أخوي



قال وزير العدل والأوقاف السابق المستشار جمال الجلاوي ان تجمع أهل الكويت في مزرعة عزايز هو عادة سنوية اجتماعية تقرب المسافات بين أبناء المجتمع في لقاء أخوي تسوده المحبة. وزاد قائلا: نتمنى من الله تعالى دوام هذه العادة السنوية وهي تآخ وترابط بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي ونحن سعداء بهذا اللقاء السنوي وهو تواصل محمود، ونتمنى التوفيق والنجاح للشيخ علي الجابر لقيامه بمزيد بمثل هذه اللقاءات الطيبة.



أجواء جميلة



وزير التربية الأسبق د.بدر العيسى رحب بهذه الدعوة من قبل الشيخ علي الجابر وتجميع أهل الكويت في عزايز خلال الأجواء الشتوية الجميلة والالتقاء بالأصدقاء. وأعرب العيسى عن شكره للشيخ علي الجابر، متمنيا من الله دوام الاستمرار والتجمع سنويا.



كرم ضيافة



أعرب وليد العوض (باحث مهتم بالتراث الكويتي)، عن شكره للشيخ علي الجابر لقيامه بالدعوة الكريمة لشخصيات من مختلف الطوائف في الكويت في جو تسوده المحبة. وقال العوض: ان كرم الضيافة الذي لامسناه في «عزايز» ليس بغريب على الشيخ علي الجابر.