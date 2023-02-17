عاودت الليرة السورية الهبوط بشكل كبير مجددا الخميس لمستويات قياسية لم تبلغها سابقا، بعد تعاف مؤقت خلال أسبوع الزلزال، وسط توقعات ببلوغها حاجز الـ 8 آلاف مقابل الدولار خلال ايام.

وارتفع أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الى 7500 ليرة للمبيع تزامنا مع اعلان المصرف المركزي السعر الجديد لدوار الحوالات الخارجية عند 6900 وذلك بعد خفضه الى مستويات 6600 في الايام الماضية. وانتهت تداولات الأمس عند سعر 7400 ليرة للمبيع في دمشق وحلب مقابل سعر شراء عند 7250 ليرة للدولار الواحد. وبالنسبة إلى إدلب، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.70%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 6900، وسعر مبيع يبلغ 7050 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 6950 و7350 ليرة.



ووفقا للنشرة الصادرة أمس عن المصرف المركزي السوري، تم تسعير الدولار بـ 6900 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة.



وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.



وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة أمس الأول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بـ 6750 ليرة.



وبحسب «مصرف سورية المركزي»، بلغ سعر صرف الدولار الواحد 4522 ليرة سورية، وذلك للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة، وهو السعر الذي حدده في بداية العام.