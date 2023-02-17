أي تسويف باستخراج النفط اللبناني سيدفع لمنع استخراجه إسرائيلياً

بيروت ـ أحمد عز الدين



قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن الخارج لا يستطيع أن يفرض رئيسا على لبنان والحل يكون بالحوار الداخلي، ورأى ان الوضع الاقتصادي يشغل بال الجميع، محذرا من انه اذا جرى تسويف في عملية استخراج النفط اللبناني لن يكون هناك استخراج للنفط من حقل كاريش من قبل اسرائيل، وحذر من أن من يدفع لبنان الى الفوضى عليه ان ينتظر هذه الفوضى في المنطقة.



وعزّى نصرالله بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، في احتفال بمناسبة «ذكرى الشهداء القادة»، وقال: لا جديد في الملف الرئاسي واجتماع باريس لم يتفق على شيء، ورمى المسؤولية على اللبنانيين وهذا صحيح، لأنه لابد من الحوار، ولا احد يستطيع ان يفرض رئيسا على لبنان، ورأى ان ارتفاع الدولار يشغل بال اللبنانيين جميعا، ولا يكفي أن نشكو يجب أن نبحث عن حل.



وأضاف: صحيح أن الفساد والنكد السياسي والصراعات الطائفية وجشع التجار تتسبب في ذلك، لكن هذا عامل مساعد، وهذا امر كان موجودا قبل عام 2019، لكن الأميركي اتخذ القرار تحت شعار «كلهم يعني كلهم» وامر بسحب الودائع، ومنع المساعدات، ومنع الاستثمار، فسقط الاقتصاد، والحل بإعادة بناء الاقتصاد، وان الصين والروس ابدوا استعدادا لاستثمارات تفوق مساعدات البنك الدولي ولكن رفضت.



وفي الموضوع الاسرائيلي، رأى ان الحكومة الاسرائيلية المتطرفة تدفع نحو حرب مع الفلسطينيين من جهة، ونحو حرب أهلية إسرائيلية، ناقلا تصريحات لمسؤولين اسرائيليين يحذرون من الذهاب نحو هذا المنحى.