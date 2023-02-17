

مبارك الخالدي



عبر رئيس مجلس ادارة نادي الجهراء خالد الجارالله عن سعادته بالفوز الثمين على العربي 2-1في ختام الجولة الـ14 من دوري زين الممتاز، مضيفا ان النادي العربي يبقى بطلا له اسمه وتاريخه والنتيجة لا تغير من مكانته، كما ان الجهراء ايضا فريق بطل وله اسمه، والمهم ان المستوى الفني للمباراة كان مميزا ويليق بحجم الفريقين.

وهنأ الجارالله الجهازين الاداري والفني واللاعبين على الروح التي لعبوا بها، كما شكر رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور على تقديمه التهنئة، مؤكدا ان هذه هي الروح الرياضية المعروفة عنه وبقية اعضاء مجلس الادارة.