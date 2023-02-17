

يحيى حميدان



أرجع عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس خسارة فريقه من الساحل 0-1 في ختام الجولة الـ 14 من دوري «زين» الممتاز إلى عدة عوامل، منها عدم استغلال الفرص التي أتيحت للاعبيه رغم وفرتها، وبعضها كان من انفراد كامل بحارس مرمى الفريق المنافس.



وأضاف أن «أبناء أبو حليفة» استغلوا الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم، فيما أضاع لاعبونا 3 أو 4 فرص كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا، مشيرا إلى أنه في عالم كرة القدم من الطبيعي أن تخسر في حال أضعت الفرص المتاحة لك.

وقال دابس: «الساحل استحق الفوز بعدما قدم مباراة كبيرة، وهذا لا يعني أننا لم نقدم مستوى طيبا، ولكن بسبب حساسية المباراة وأهميتها للطرفين خرجت بهذه الصورة».

وأوضح أن معاناة «العنيد» كانت واضحة في الأيام الماضية بسبب التنقل من ملعب إلى آخر لإجراء التدريبات اليومية بسبب عمليات الصيانة على الستاد الرئيسي، موضحا أنها ليست أعذار، ولكنها بالتأكيد مؤثرة على اللاعبين. وبين دابس أن الجهاز الفني سيراجع الأخطاء التي حصلت في لقاء الساحل وسيعمل على تصحيحها.