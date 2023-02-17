

هادي العنزي



ذكر رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل د.أحمد عجب أن فريقه لعب أمام التضامن بأسلوب الفرصة الأخيرة، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري زين للدرجة الممتازة، وانتهت بفوز الساحل 1-0، وقال: «واجهنا التضامن الذي لعب مباراة جيدة على كافة الصعد، وبدورنا دخلنا المواجهة ونحن لا نريد سوى الخروج بالنقاط الثلاث، لتحسين الترتيب، وعليه جاءت المواجهة صعبة على الفريقين، وسنحت الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل لهما».



وأشار عجب إلى أن فوز فريقه يعد معنويا بالدرجة الأولى، كما أسهم في تقليص فارق النقاط مع الفرق التي تتقدمه في الترتيب، مضيفا أننا نأمل أن يكون القادم أفضل، وسنقاتل لأجل الظفر بكل نقطة، لافتا إلى أن فريقه لا يزال في المركز الأخير، ما يتطلب معه مزيدا من التركيز في المراحل المقبلة.