أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بدأت في التقييم السنوي للعاملين، تمهيدا لإقرار الزيادة السنوية للعاملين للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ اعتبارا من أبريل المقبل، وتم تحديد 10 مارس المقبل كآخر موعد للتقييم.

وأشارت المصادر إلى أن النسب الممنوحة «الكوتا» والخاصة بالتقييم خلال السنة المالية الحالية 2022/2023 كما هي بدون تغيير عن السنوات السابقة لموظفي الدرجة 17 فما دون من قبل الرئيس المباشر ورئيس الفريق واعتماد مدير الدائرة.

وذكرت أن توزيع نسب العاملين على مستويات الأداء للعاملين هي: 15% من إجمالي العمال (امتياز) و70% من الإجمالي (جيد جدا) و15% (جيد وما دون). ويهدف نظام تقييم الأداء (الزيادة السنوية) للعاملين في القطاع النفطي، إلى تقييم أداء الموظف كما ونوعا، وإنجازه لأهدافه والنتائج المتوقعة في الوقت المحدد وفي إطار نظم وأخلاقيات وقيم العمل خلال السنة المالية.

وأشارت إلى أن تقييم رؤساء الفرق والمديرين خارج النسب المذكورة أعلاه للعمال ما دون الدرجة الـ17، حيث سيكون التقييم بنسب 70% من إجمالي رؤساء الفرق والمديرين بنسبة 70% على أن يكون 30% من الإجمالي لدرجة جيد جدا.

وكشفت عن أنه بناء على التقييم السنوي سيتم منح الزيادة السنوية للعاملين في القطاع النفطي والتي تتراوح بين 2.5% كحد أدنى و10% كحد أقصى، وذلك على أساس الراتب.