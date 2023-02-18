القاهرة - محمد صلاح

الفنان محمد فؤاد عاد اكثر حماسا بعد غياب لسنوات عن الوسط الفني، حيث يقوم بإحياء حفل عيد الحب في لبنان بحفل غنائي ضخم، كما اكد انه سيطرح أغنية كل عشرة أيام، واعلن تسجيله أكثر من 70 عملا فنيا سيقدمها للجمهور في الأيام القادمة، وأكد ان فترة غيابه الفترة الماضية ليست بإرادته.. ولكنه نجح في العودة بشكل قوي، حيث قدم مؤخرا كليب «سلام» من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد والتي قدمها مؤخرا، وحققت إقبالا جماهيريا كبيرا بجانب حفله الذي قدمه في الساحل الشمالي بعد فترة غياب طويلة عن الحفلات، كما قدم مؤخرا عددا من الأغاني الجديدة من بينها (إيه غير طبعنا - شغلتني ليه - أحكيلك - ياما)، ويدرس أيضا بطولة مشروع مسلسل من 15 حلقة يعود به للدراما بعد غياب طويل.