بشرى شعبان



‏أسفرت انتخابات مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، التي جرت بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وشاركت فيها جمعيات النفع العام والأندية الرياضية لرياضة المعاقين بالكويت وعددهم 24 جهة، وكان الحضور لعملية التصويت 24 جهة بالكامل بنسبة حضور بلغت 100%، عن حصول شافي الهاجري، رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، على أعلى نتيجة تصويت بين المرشحين بالانتخابات في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث حصل على 19 صوتا وحصل على المركز، الثاني والثاني مكرر فايز العازمي ومحسن ناشر العجمي بعدد 17 صوتا لكل منهما، وجاء في المركز الرابع أحمد محمد الكندري بعدد 15 صوتا.



كما فازت د.أمثال الحويلة في انتخابات المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة بالمركز الأول بحصولها على 17 صوتا وجاء بالمركز الثاني إياد ناصر إبراهيم بعدد 16 صوتا.



وبعد انتهاء هذا العرس الانتخابي الذي جرى في أجواء أخوية تقدم الفائزون بالشكر الجزيل الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي قامت بالإشراف على الانتخابات ونجاحها، وكذلك الشكر لجميع الجهات التي حرصت على المشاركة في هذه المناسبة، وتمنوا التوفيق للجميع وبذل الجهد في إبراز وحل قضايا المعاقين وان النجاح الحقيقي هو تجمع غير مسبوق من قبل جميع الجهات في العملية الانتخابية.



وبهذه النتائج يمثل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة شافي الهاجري وفايز العازمي ومحسن العجمي وأحمد الكندري، بينما يمثل المجلس الأعلى كل من د.أمثال الحويلة وإياد الابراهيم.