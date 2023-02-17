أسامة دياب

أعرب نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي عن شكره وامتنانه للشيخ علي الجابر على دعوته السنوية للديبلوماسيين في مزرعة عزايز، مشيرة لأهمية هذه اللقاءات الودية في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، واصفا هذه المبادرة بالكريمة خاصة انها تتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.

ولفت العتيبي في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين على هامش حضوره يوم الديبلوماسيين في مزرعة عزايز في ضيافة الشيخ علي الجابر إلى أنها فرصة للاسرة الديبلوماسية للتغيير والاستمتاع في اجواء ودية بعيدا عن أجواء العمل والتعرف على مناطق الكويت والاستمتاع بالهدوء والمناظر الخلابة، مضيفا انها كانت فرصة سعيدة للتعرف على العديد من السفراء عن قرب خصوصا انه تولى مهامه من 6 اسابيع فقط.

وعن اشادة السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية بما تقدمه وزارة الخارجية من دعم ومساندة وتسهيلات لاداء مهامهم الديبلوماسية، قال العتيبي: هذا واجبنا وجزء لا يتجزأ من ديبلوماسية الكويت العريقة تنفيذا للتوجيهات السامية ونحن مستمرون في تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعاب التي تواجه كافة البعثات الديبلوماسية في الكويت.

وكشف العتيبي انه سيتم تعيين سفراء جدد لسد الشواغر في بعض السفارات الكويتية في الخارج خلال الأسابيع القادمة، مضيفا: لا يوجد توجه لتخفيض عدد البعثات الديبلوماسية في الخارج ولكن زيادتها اذا اقتضت الحاجة.

ومن جهته، أكد الشيخ علي الجابر ان التجمعات المختلفة التي يقيمها سنويا في مزرعة عزايز هي عادة سنوية مستمرة لم تتوقف الا قصريا خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير لاستمرار هذه التجمعات، لافتا إلى أن اليوم الأول كان لابناء الأسرة، اما اليوم الثاني فكان لاصحاب الدواوين، اما اليوم الاخير فهو يوم الديبلوماسيين.

وأضاف: تشرفت بحضور هذا الجمع الكبير من الديبلوماسيين الذين تغير معظمهم أثناء الجائحة ولكني سعدت بالحضور.