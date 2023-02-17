الهدف من مشروع تطوير طريق العبدلي تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث

‏مشروع تطوير طريق العبدلي يربط بين «المطلاع» والدائري السادس وبين المطلاع وطريق الصبية

عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان فريقا من المسؤولين من ادارتي «تنفيذ الطرق السريعة» و«تصميم الطرق» في الهيئة العامة للطرق والنقل البري وكذلك من ادارة هندسة المرور في وزارة الداخلية قام بزيارة ميدانية لمشروع العقدين «ه. ط/ 243 تطوير طريق العبدلي من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي» و«ه. ط/ 245 انشاء وانجاز وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية».

واضافت المصادر ان الهدف من الزيارة الكشف والتأكد من أعمال الطرق الدائمة والطرق المؤقتة الخاصة بالعقدين.

ولفتت المصادر الى ان الهدف من مشروع العقد رقم «ه ط/245» هو تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الامن والسلامة ويربط بين طريق العبدلي غربا ووصولا الى مدينة الصبية شرقا بطول 33 كيلو متر «3 حارات بكل اتجاه» مع وجود امكانية لزيادة حارة اخرى بكل اتجاه مستقبليا ويشتمل العقد على عدد 5 تقاطعات.

المشروعان هما من مشاريع «هيئة الطرق» وتعمل «الهيئة» لتطوير طريق العبدلي القائم من خلال زيادة عدد حارات الطريق من 3 حارات إلى 5 حارات بكل اتجاه بطول 9.825 كيلو متر.

‏وذكرت المصادر ان الهدف من مشروع «ه. ط/ 243 تطوير طريق العبدلي» هو تطوير شبكة الطرق في المنطقة المحيطة لخدمة الطرق الخارجية ويربط هذا العقد بين مدينة المطلاع والطريق الدائري السادس بطول 9 كيلو متر «5 حارات بكل اتجاه»، كما يربط بين مدينة المطلاع وطريق الصبية بطول 11 كيلو متر «3 حارات بكل اتجاه» ويشتمل العقد على تقاطعين.