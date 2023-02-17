القاهرة ـ هناء السيد

أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان أهمية الاطلاع ومعرفة القوانين وما تنص عليه كذلك الاستفادة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من خلال الواقع التطبيقي في الدول المتقدمة وتطوير ملكات وفنون المحامين للتكييف مع الاتجاهات الدولية في ادارة مهنة المحاماة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» خلال مشاركة الشريان وترؤسه جلسات المؤتمر العربي السابع للمحاماة الذي عقد بالقاهرة تحت شعار المحاماة فراسة وفروسية، والذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA). والمؤتمر يشهد مشاركة نحو 150 محاميا وقاضيا ومستشارا من 15 دولة عربية.

وافتتح المؤتمر رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق د.أحمد فتحي سرور وبحضور المستشار بالنقض استاذ القانون الجنائي ووكيل أول مجلس الشيوخ المصري بهاء الدين أبوشقة.

وأشار الشريان إلى أن المؤتمر يعد منبرا ومنصة عربية تجمع تحت مظلتها أصحاب مهنة المحاماة، مضيفا: تناول المؤتمر عدة جلسات منها منهجية المرافعة الشفوية وخطط الدفاع في ضوء قراءة فلسفة القاضي، فنون استخلاص الوقائع وسردها في شكل روائي محبك وأثره على التكيف القانوني، ضمانات المتهم في المحاكمة عن بعد.

وكذلك ضمانات وحقوق المحامين في ضوء التشريعات العربية.

وثمن الشريان جهود القائمين على المؤتمر مؤكدا اهمية تسليط الضوء على تلك القضايا المحورية.

كما شاركت من الكويت المحامية تهاني سراب وبدور فرج.

من جانبه أكد وليد عثمان أمين عام المؤتمر أن المؤتمر يعد أكبر تكتل للمحامين العرب وتناول المؤتمر في نسخته السابعة مهارات الترافع الجنائي والوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ومهارات مناقشة الشهود والخبراء.

كما شهد المؤتمر مسابقة الترافع الجنائي فازت بالمركز الأول المحامية حاجيه مسعوده من الجزائر ومن البحرين فاز جمال أحمد كمال بالمركز الثاني وتم تكريم «الأنباء» لجهودها وتغطيتها السنوية للمؤتمر.