تواصل الكويت تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، وأوقع آلاف الضحايا والمصابين.

ويشارك رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس في الجسر الجوي لتقديم المساعدات الكويتية، ممثلاً عن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.

وقال البسيس في تصريح صحافي إن جسر الخير الذي نشارك فيه اليوم، هو أكبر دلالة على مواصلة العطاء الكويتي لدوره الرائد في إغاثة الشعوب المنكوبة.

وأشاد البسيس بالجهود الحكومية الكويتية في دعم متضرري زلزال تركيا وسورية منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة، بالإضافة إلى فزعة أهل الكويت، والجمعيات والمبرات الخيرية الذين واصلوا الليل بالنهار لتقديم العون للأشقاء المنكوبين.

هذا وتوجه البسيس بالشكر والتقدير لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية على ثقتهم الغالية بإيفاده في تلك المهمة الإنسانية الكبيرة.



ويأتي هذا الجسر الجوي الإغاثي تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر، الذي وقع جنوب تركيا، وبأوامر مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بتسخير كل إمكانات القوة الجوية والجيش الكويتي لدعم وتسهيل نقل المواد الإغاثية.