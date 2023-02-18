الدماك لـ «الأنباء»: عدم حدوث موجة صقيع رغم البرودة الشديدة

العتيبي لـ «الأنباء»: النباتات قاومت البرودة الشديدة والصقيع

محمد راتب

أكد المزارع صالح عقاب العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» أنه وقع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وحدوث برد شديد خلال ليلة أمس، مشيرا إلى أن الليلة مرت بسلامة واستطاعت النباتات المقاومة، حيث لم تتأثر بالأجواء الباردة، آملا عدم حدوث موجات صقيع قوية تتسبب في تلف المزروعات.

وفي الإطار ذاته، أعلن المزارع فيصل الدماك في تصريح لـ «الأنباء» سلامة المزروعات ليلا وعدم حدوث موجة صقيع على الرغم من البرودة الشديدة بحسب معلومات وردت من أصحاب المزارع، مرجعا السبب في عدم حدوث أي ضرر لهبوب هواء شمالي أسهم في منع تشكل الصقيع.

وقد توقعت إدارة الأرصاد الجوية امتداد مرتفع جوي بحيث يكون الجو نهارا مائلا للبرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، أما ليلا فبارد إلى بارد جدا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية و تظهر بعض السحب المتفرقة.