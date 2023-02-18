القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من شهر مارس المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من شهر مارس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الاولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 8.5 مليارات جنيه.

وأوضحت أنه يتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).