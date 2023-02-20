

أحرز متسابق الراليات مشاري الظفيري لقب رالي قطر 2023 (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات) لفئة (أم اي آر سي 2)، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.



وقال الظفيري في تصريح إن منافسات الرالي جاءت قوية بين مختلف المتسابقين الذين يمثلون النخبة في هذه الرياضة، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، قطع المتسابقون خلالها 500 كيلومتر من الطرقات الصحراوية المتنوعة التضاريس والصعبة الملاحة في شمال قطر.



وأضاف «لقد تمكنت بصحبة الملاح القطري ناصر الكواري من تحقيق اللقب والمركز الأول بعد منافسة قوية متقدمين بفارق 5.12 دقائق عن المركز الثاني في إنجاز يحسب لرياضة الراليات الكويتية في هذا المحفل الإقليمي الكبير».



وذكر انه بهذه النتيجة يكون قد تصدر الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات في فئة (أم اي آر سي 2) بـ 60 نقطة بصحبة الكواري يتبعه مواطنه يوسف الظفيري بـ 45 نقطة بصحبة ملاحه اللبناني كارلوس حنا «ما يعد إنجازا كبيرا جاء نتيجة لإعداد مميز وجهود كبيرة من قبل الجهاز الفني المرافق للفريق والذي قدم أفراده مجهودات كبيرة كان لها أكبر الأثر في تحقيقنا للقب».



وأعرب الظفيري عن عزمه مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية «بعد تحقيق المركز الأول في الجولة الأولى للبطولة التي أقيمت في سلطنة عُمان» واحتلال مراكز المقدمة في هذه البطولة وإثبات قدرات الشباب الكويتي على الإبداع في مختلف المجالات.