

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدرس النادي العربي القطري المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023 التي ستقام تحت مسمى «كأس الملك سلمان» بمشاركة 37 ناديا عبر مراحل، والتي من المقرر أن تقام بنظام التصفيات التمهيدية، تليها النهائيات التي ستقام بالسعودية في مدن أبها والباحة والطائف.



وكشف مصدر من داخل النادي العربي، عن عدم وصول مخاطبات رسمية بخصوص المشاركة في البطولة العربية حتى الآن، وأن هناك ترحيبا بشكل مبدئي بالمشاركة في البطولة، خصوصا أنه وفقا للوائح يحق للنادي العربي بعد تواجده في المركز الرابع بالدوري القطري خلال الموسم الماضي.



وتشارك 5 أندية ببطاقة دعوة باختيار اللجنة المنظمة للبطولة، والتي تعقد ورشة تنظيمية لممثلي الأندية بعد سحب القرعة بالرياض في 6 مارس للاطلاع على القوانين الخاصة بالبطولة.



وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم جبريل الرجوب، مشاركة 11 ناديا في البطولة من آسيا و7 من أفريقيا، على أن يحدد كل التفاصيل الخاصة بقرعة البطولة في الاجتماع المقبل، مضيفا أن البطولة تنقسم إلى 3 مراحل وصولا للنهائيات التي ستقام في السعودية.



وبين أن قيمة جوائز البطولة كبيرة، إذ سيحصل المتوج باللقب على 6 ملايين دولار مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف. وأتم: «نسعى الى مشاركة بطل البطولة العربية في كأس العالم للأندية».



السد يواجه الأهلي



إلى ذلك، تفتتح اليوم مباريات الجولة الـ15 من الدوري القطري، حيث يستضيف نادي الغرافة نظيره الشمال في الـ4:45 مساء على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، فيما يحل نادي السد ضيفا على الأهلي بملعبه حمد بن خليفة في الـ6:55 مساء. وتختتم مباريات الجولة غدا، بإقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي المرخية مع العربي في الـ4:45 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، في نفس التوقيت يستضيف نادي قطر منافسه السيلية على ملعبه سحيم بن حمد، الذي يستضيف لقاء أم صلال والوكرة في الـ6:45 مساء.