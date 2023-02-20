

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية رقم 41 لأندية الكرة الطائرة، التي تستضيفها القاهرة اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 3 مارس، عن انسحاب أندية الزمالك المصري والكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية عمرو مخلوف أن اللجنة المنظمة تلقت اعتذارا من الأندية عن عدم المشاركة في المنافسات، وبالتالي اصبح عدد الفرق المشاركة في البطولة 13 ناديا.



وستصبح مجموعات البطولة على النحو التالي: المجموعة الأولى تضم كلا من: الأهلى القطري، الصداقة الفلسطيني، ومصافي الشمال العراقي، فيما ستضم المجموعة الثانية كلا من: الوكرة القطري، بني ياس الإماراتي، والسويحلي الليبي، وتضم المجموعة الثالثة كلا من: خيبل المهرة اليمني، القوات الفلسطيني، والسيب العماني، بينما ستضم المجموعة الرابعة كلا من: النصر البحريني، كاظمة الكويتي، الميناء اليمني، والأهلي المصري.