

بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة للقوى العاملة الفئات المستهدفة لصرف مكافأة الخريجين وشروط الصرف الى جانب المستندات المطلوبة وآلية التسجيل بالإضافة الى أسباب عدم استحقاق المكافأة وقد حصلت «الأنباء»على نسخة منها وهي وفقا للآتي:



-الفئات المستهدفة لصرف مكافأة الخريجين هي:



خريجو الجامعات والكليات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعاهد التعليم العالي، الذين كانوا يتقاضون المكافأة الاجتماعية المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافأة الطلبة، ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة بقرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 80 لسنة 2013



ويتم تسجيل طلب صرف مكافأة الخريجين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة اعتبارا من تاريخ ورود بيانات الخريج من الجهة التعليمية للهيئة ولمدة ثلاثة أشهر عبر الموقع: www.manpower.gov.kw



اما شروط صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين فهي:



1. أن يكون كويتي الجنسية، أو من أبناء الكويتيات ممن لم تبلغ أعمارهم 21 عاما وصادر بشأنهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين ويستثنى منهم الأبناء المعاقون الصادر بشأنهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين مدى الحياة حيث يستمر الصرف لهم بعد بلوغ العمر المشار إليه.



2. الاستمرار في صرف المكافأة الإجتماعية المقررة للطلبة حتى تاريخ التخرج.



3. عدم الإلتحاق بعمل أو الحصول على ترخيص أو تصريح بمزاولة عمل مهني أو ممارسة نشاط تجاري.



4. عدم تقاضى أي مساعدة أو راتب من أي جهة حكومية من ذات طبيعة المكافأة.



كما حددت المستندات المطلوبة فيما يلي:



- شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من البنك شاملة رقم الحساب - I BAN ـ صورة عن المؤهل الدراسي.



- قرار التعيين لمن تم تعينه من الخريجين قبل أو أثناء المدة المحددة لتسجيل طلب الصرف عن مدة سابقة على تاريخ التعيين.



- صورة من قرار وزير الداخلية لمن يعامل من أبناء الكويتيات معاملة الكويتي.



- واكدت الهيئة ان على الخريج ان يلتزم بتقديم طلب الصرف خلال ثلاث أشهر من تاريخ ورود البيان من الجهة التعليمية، ويصرف لمن يتخلف عن ذلك الإجراء اعتبارا من تاريخ تقديمه لطلب الصرف



مستوفيا كافة الشروط.



وفي حالة عدم ورود بيانات الخريج من الجهة التعليمية يلزم مراجعته لتلك الجهة ومداومة المتابعة في الموقع الالكتروني للهيئة للتأكد من ورود البيانات واستكمال الإجراءات، كما عليه بعد تقديم طلب الصرف مراجعة الهيئة شهريا بصفة دورية عبر الموقع الالكتروني للهيئة لاختيار الفرص الوظيفية المناسبة، وفي حال التخلف عن المراجعة الشهرية سيتم وقف الصرف ولن يعاد الصرف إلا من الشهر التالي لتاريخ المراجعة. ويجب على جميع المرشحين سواء على وظائف حكومية أو في القطاع الخاص الالتزام بالتسجيل في الموقع الالكتروني للهيئة لتقديم طلب صرف مكافأة الخريجين في الموعد المحدد.



كما يلزم مراجعة المرشحين على الجهات غير الحكومية شهريا عبر الموقع الإلكتروني ولحين الانتهاء من إجراءات التعيين.



كما حددت الهيئة أسباب عدم استحقاق مكافأة الخريجين أو سقوط الحق فيها وهي:



- عدم استمرار الصرف من جهة التعليم حتى التخرج.



- التعيين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.



- رفض العمل في القطاع الحكومي (رفض فرصة).



- رفض العمل في القطاع الخاص رفض فرصتين).



- شريك متضامن في شركة.



- رئيس تنفيذي في شركة.



- مدير عام في شركة.



- القيد بجمعية المحامين.



- في حالة الوفاة.