

هادي العنزي



فاز «الفتاة» بكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للسيدات في موسمه الأول، ليجمع «ثنائية» الدوري والكأس، وذلك بعد تغلبه على التضامن 4-3 بركلات الترجيح، بعدما تعادل الفريقان 5-5 في الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، وسبقتها مباراة تحديد المركز الثالث التي آلت نتيجتها لمصلحة سيدات نادي الكويت بتغلبهن على فريق نادي فتيات العيون 3-2.



وقامت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات، والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، ونائب الأمين العام د.صالح المجروب بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى.



من جانبها، أبدت فاطمة حيات سعادتها بالمستوى الفني الذي قدمه الفريقان في المباراة النهائية، وقالت: «جاءت أول بطولة للكأس بمستوى متميز، واعتقد أن الموسم الرياضي جاء ناجحا بقدر كبير رغم قصره نسبيا، نظرا لوجود استحقاقات قادمة للمنتخب في الفترة المقبلة، مما يتطلب معه التحضير الجيد، كما سيكون هناك بطولة كأس السوبر في بداية الموسم المقبل، ونتمنى الاستدامة والاستمرار».



وذكرت حيات أن أحد أهداف الاتحاد في الموسم المقبل يتمثل بزيادة عدد الأندية المشاركة في كرة الصالات للسيدات، وهناك خطة قيد الدراسة بالتعاون مع الاتحاد المدرسي، بحيث يتبنى «المدرسي» فريقين يشاركان في مختلف مسابقات كرة قدم الصالات للموسم المقبل.



من جهته، أكد د.صالح المجروب أن الموسم الكروي لكرة قدم الصالات جاء متميزا، و«جاءت المواجهات متكافئة في أغلب المباريات، وشهدنا مستويات مبشرة وتعد بالأفضل، ومن اللافت أن عدد الفرق المشاركة في مسابقتي الدوري والكأس لا يتناسب مع الطموح، ونأمل من الهيئة العامة للرياضة دعم جميع الأندية بما يمكنها من تطوير الرياضة النسائية».



إلى ذلك، أكد مدرب سيدات نادي الفتاة محمد الكندري أن فريقه عانى من غياب لاعبات الأزرق مريم بارون، ومريم نور، وكذلك المحترفات، وعلى الرغم من ذلك تمكنا من الفوز بالكأس، وهذا يرجع الى الروح العالية للاعبات.