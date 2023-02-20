أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر أن شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية تقدمتا بعدد من الطلبات لترسية وتمديد عقود مناقصات بقيمة إجمالية تبلغ 84.67 مليون دينار، حيث لم يبت الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الترسيات النهائية وطلب من الشركتين عمل موازنة تثمينية لبعض المناقصات.



وفي التفاصيل، قررت شركة نفط الكويت ترسية مناقصة مراقبة حالة وتقديم خدمات الصيانة الوقائية لمرافق الإنتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت على شركة بدر الملا وإخوانه التي حازت أقل الأسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بقيمة 22.6 مليون دينار، وقرر الجهاز الإذن لشركة نفط الكويت بعمل موازنة تثمينية مع الشركة صاحبة أقل عرض مالي.



وقررت شركة نفط الكويت كذلك ترسية خدمات الصيانة للمرافق الإنتاج لمناطق جنوب الكويت على شركة الدار للهندسة والإنشاءات التي حازت على أقل الأسعار بقيمة 30.8 مليون دينار، وقرر مجلس إدارة الجهاز الإذن للجهة لعمل موازنة تثمينية مع أقل العطاءات سعرا.



إلى ذلك قررت شركة نفط الكويت ترسية استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي والمنخفض في مراكز تجميع 15 و23 بقيمة 11.35 مليون دينار، وقرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات عدم الموافقة لعدم انطباق الشركة الموصى عليها لمواصفات الخبرة الفنية.



وطلبت «نفط الكويت» تمديد عقد تقديم خدمات المياه الداعمة لعمليات حفر وإصلاح الآبار المبرم مع الشركة الكويتية لحفر الآبار اعتبارا من 1 فبراير 2023 حتى 31 مايو المقبل بقيمة إضافية على العقد تبلغ 446 ألف دينار من المبلغ الاحتياطي، فيما تم تمديد نفس العقد بقيمة 735 ألف دينار، وقرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت في القرار.



من جهة ثانية، قررت شركة البترول الوطنية الكويتية التعاقد المباشر لصيانة وتوريد قطع غيار معدات التحكم المرتبطة بهانويل في مصافي الشركة مع شركة هانويل الكويتية بمبلغ إجمالي قدره 7.97 ملايين دينار، وذلك استنادا الى المادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، واطلع الجهاز المركزي للمناقصات العامة على كتاب شركة البترول الوطنية الذي يتضمن الاستعجال في الترسية، وذلك لضمان عدم انتهاء صلاحية الأسعار، وقرر جهاز المناقصات استعجال الجهة بالرد على قرار الجهاز رقم 101/20222 المنعقد في 26 ديسمبر 2022.



إلى ذلك، قام جهاز المناقصات العامة بإعادة بحث ترسية مناقصة تنظيف الخانات وإصلاحها وأعمال الألياف الزجاجية والطلاء في المصفاة ومنشآت إنتاج الغاز السائل في مصفاة ميناء الأحمدي على شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات المطابق للشروط والمواصفات بقيمة 10.77 ملايين دينار، وقرر جهاز المناقصات الإذن للجهة بالاستكمال استنادا الى أحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية.