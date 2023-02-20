قالت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) لدى الكويت والخليج العربي د.أميرة الحسن إن الكويت مثال يحتذى في الاستقرار والنمو الاقتصادي والديمقراطية.



وأضافت الحسن في تصريح صحافي أنه في الذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 للتحرير «يحق للكويت أن تفتخر بالإنجازات التي حققتها خلال رحلتها بعد الاستقلال حتى يومنا هذا».



وأشادت بعمق أواصر الصداقة وحسن التعاون بين الأمم المتحدة والكويت مثمنة الدعم الكويتي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) والعاملين به «والذي يستحق جزيل الشكر وعظيم الامتنان».



ونوهت بتميز العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة بما يسهم في تمكين برنامج (موئل) من تنفيذ أعماله المختلفة خصوصا في الكويت ومنطقة الخليج العربي.



وبمناسبة أعياد الكويت الوطنية تقدمت الحسن بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن منتسبي (موئل) بأسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت وشعبها الكريم.



وأعربت عن الأمل في أن تظل الكويت «كما عهدناها دائما دار أمن وأمان وواحة أصيلة وارفة الظلال يستظل تحتها كل الطيبين ممن سكنوا هذه الأرض الطيبة ويعملون يدا واحدة من أجل استكمال مسيرة البناء والخير والعطاء الذي بدأها الأجداد وسار على خطاها الأحفاد».