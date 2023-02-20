تواصل شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها لإقامة فعاليات معرض الحج والعمرة الرابع تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أرض المعارض الدولية بمشرف من 1 إلى 7 مارس المقبل تشارك فيها مجموعة من شركات ومؤسسات تمثل جهات رسمية حكومية وتجارية مهتمة بشؤون ومناسك فريضة الحج والعمرة تحت سقف واحد تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم في بيان صحافي إن المعرض يعد من أكبر المعارض المحلية في البلاد المتخصصة في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ونقل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للحملات في منظومة الحج والعمرة وعرضها للزوار.



وأشارت الدهيم إلى إقامة المعرض في صالة رقم 7 للمناسبات الخاصة وبتجهيزات عالية المستوى لاحتضان هذا الحدث المهم والذي يحظى باهتمام العديد من ضيوف الرحمن وبمبادرة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية إلى الإعلان لرعاية الحدث والمشاركة فيه، مبينة ان آخر يوم تسجيل سيكون 26 من شهر فبراير للحملات الراغبة في الانضمام والدعوة إلى الإسراع والانتهاء من الإجراءات.



وأفادت بأن المعرض يكتسب أهميته من خلال الدور الذي يلعبه قطاع الحج والعمرة دينيا ودنيويا في حياتنا كمسلمين بتعظيم شعائر الله، حيث تلتقي الحملات وشركات السفر والسياحة الدينية مع جمهورها على أرض المعارض لتتنافس فيما بينها للترويج لعروضها ولتقديم افضل الخدمات لرعاياها من حجاج بيت الله ومعتمريه.



وأوضحت الدهيم أن مشاركة الشركات والحملات في معرض الحج والعمرة في دورته الرابعة دلالة على نجاحه وأهميته خلال السنوات الماضية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة ان مشاركتها في هذا الملتقى فرصة لتطوير فرص المشاركة والتواجد محليا ودوليا ونشر وتعزيز ثقافة الجودة في منظومة الحج والعمرة وتقديم افضل الأعمال والخدمات لضيوف الرحمن.