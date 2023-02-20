«تعليم الأطفال بطريقة ترفيهية» هو شعارنا في كيدزانيا. وكي نأخذ خطوة أخرى جديدة في مجال «التعليم الترفيهي»، فقد اشتركت كيدزانيا الكويت مع شركة «جوتن» لإقامة حدث «لون مع جوتن» «Color with Jotun»، الذي يلهم الأطفال ليكونوا مبدعين، حيث يحفز «فن التلوين» الأطفال على التعبير عن جانبهم الإبداعي، مما يسمح لهم بإنتاج صورهم الفريدة عن الحياة، فالطاقة الناشئة عن ممارسة حرية التعبير تشعل فيهم الروح الإبداعية وتعزز تقديرهم للتنويعات البصرية. وتؤكد جوتن أن ممارسة التلوين يمكن أن يثير الخيال وتلهم الأطفال لتبادل الأفكار وتعلم كيفية التعبير عن الذات.



وتماشيا مع هذه الأفكار، تطلق جوتن مجموعة ألوان مخصصة للأطفال، وفيها يرتبط كل لون بموضوع طبيعي مخصص له. وبهذا تصبح مجموعة الألوان المخصصة للأطفال فاتنة لعقول وعيون الأطفال - مما يقدم لهم «عالما أفضل».



وتقوم جوتن بتوزيع أوراق التلوين والهدايا على جميع الأطفال الذين يشاركوا في الفعالية، كي تشجعهم على الإبداع وتثير خيالهم.



«في كيدزانيا، نسعى باستمرار لعقد شراكات مع العلامات التجارية التي توفر أفضل فرص التعلم للأطفال، عبر لعب الأدوار الفريدة، كما لو كانوا في الحياة الواقعية، وبما يؤثر إيجابيا على المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها. تساعد الأنشطة المختلفة في كيدزانيا على النمو الذهني والجسدي، وتسهم في تنمية مهارات التعامل مه مختلف المواقف، وتحفز التفكير الإبداعي وتعزز مستويات احترام الذات والثقة بالنفس».