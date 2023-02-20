

أعلنت كل من زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في البلاد، وشركة ZainTech الذراع الإقليمية لمجموعة زين للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تعاون مشترك مع مايكروسوفت لإطلاق «المبادرة الوطنية للسحابة» لتقديم الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص في البلاد.



وتقدم الشركات الـ 3 خدمات وحلولا سحابية مميزة على مستوى المنطقة، وسيثمر هذا التعاون بتطوير بيئة سحابية تجمع ما بين قائمة خدمات مايكروسوفت الشاملة، والبنية التحتية السحابية الخاصة بزين الكويت، وخبرات ZainTech، مما يتيح مشاركة البيانات والتطبيقات فيما بينهم.



وتقدم هذه الحلول خيارات أكبر للهيئات الحكومية والشركات الخاصة لإطلاق خدماتها السحابية وحوسبة مواردها بسهولة، مع الحفاظ على إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة الخاصة بها في مقار عملها، ويتم تقديم هذه الخدمات السحابية كحلول للعملاء في الكويت، بحيث لم يكن التبني الشامل للسحابة (hyperscale cloud) ممكنا بسبب القوانين التنظيمية لحفظ البيانات.



ومع وجود استراتيجية واضحة لتصنيف البيانات، يمكن للمبادرة الوطنية للسحابة في الكويت مساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير مراكز بياناتها من خلال جلب تقنيات السحابة إليها، مثل مراكز البيانات المعرفة برمجيا، والخدمات الذاتية، والمرونة القائمة على الخدمات الافتراضية، وباستخدام نهج مركزي موحد، تقوم الخدمة بتمكين الشركات من إدارة الامتثال بكفاءة وفق المعايير والبنية التحتية الملائمة، سواء في مقار عملها، أو السحابة العامة، أو تطبيقات السحابات المتعددة.



كما يقوم هذا التعاون بتشجيع الهيئات والشركات في الكويت على دمج التقنيات المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة إلى تطبيقاتها الخاصة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات تعلم الآلة، وإنترنت الأشياء، والخدمات المتنقلة، وخدمات الأمان، وذلك بكل سرعة وكفاءة من غير الحاجة لشراء المعدات والأجهزة المعقدة وتثبيتها وتشغيلها.



ولدى الخدمة الوطنية للسحابة القدرة على دعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات على التعامل مع الاحتياجات الطارئة والمتطلبات الدورية من غير الحاجة لوجود عدد كبير من المعدات والأجهزة، مما يتيح استخدام الموارد بشكل مرن.



وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق: تقوم الخدمات السحابية بدفع عجلة الكفاءة بشكل غير مسبوق، وقد كانت حكومة الكويت سباقة في إدراك منافعها والاستثمار في البنية التحتية السحابية، وشراكتنا مع مايكروسوفت وZainTech تصب في اتجاه دعم وتسريع مثل هذه التطورات والأخذ بها إلى المزيد من التقدم، وهي تأتي نتاجا لرؤية مشتركة بأهمية المرونة التي تسهم الخدمات السحابية من خلالها بدفع التحول الرقمي في وطننا.



من جهته، أكد نائب المدير العام في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، د.عمار الحسيني، أهمية هذا التعاون في تسريع رحلة تبني السحابة والتحول الرقمي في البلاد، وهي ركيزة أساسية لرؤية كويت جديدة «الكويت 2035». وقال: إن مثل هذه الشراكات والاستثمارات تزود المؤسسات في الكويت بخدمات سحابية هجينة وموثوقة ومرنة وخبرات عالمية لتمكينها من زيادة الكفاءة وخفض التكلفة وتحسين العمليات التشغيلية وابتكار خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في الكويت.



وقال مدير عام مايكروسوفت الكويت علاء الدين كريم: بفضل رؤيتها المستقبلية، وضعت القيادة الحكيمة في الكويت لبنة الأساس للبلاد لتكون مجتمعا متقدما رقميا عبر التبني المبكر للتكنولوجيا، ومن خلال شراكتنا مع زين الكويت وZainTech، سنفي بالتزامنا بتمكين الشركات في الكويت من الاعتماد على قدرات السحابة في تسريع تحولهم الرقمي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، وستقدم خدمات مايكروسوفت السحابية الموثوق بها فرصا هائلة للشركات بجميع أحجامها وبجميع القطاعات للابتكار وخدمة عملائها بشكل أفضل وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية بما يدعم النمو الاقتصادي المستمر في الكويت.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة ZainTech أندرو حنا: لقد تبنت الكويت الحلول السحابية للشركات مبكرا، مما ساعد على دفع عجلة اقتصادها إلى الأمام بنجاح على مر السنوات، وما يزال سوق السحابة سوقا ناشئا ومتطورا بشكل شديد السرعة، ويشهد تنافسا قويا من مقدمي خدمات السحابة المحليين والعالميين، وتعاوننا مع زين الكويت ومايكروسوفت يقدم مزيجا من أفضل المنتجات والحلول التقنية وعلاقات العملاء وخبراء السحابة والتجارب الرائدة التي لم تكن متوافرة من قبل في الكويت. ونؤمن بأن هذه الشراكة هي الخطوة الصحيحة لدفع وتسريع الطموحات السحابية للشركات في البلاد.



وتقوم ZainTech بمساعدة الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في مختلف الصناعات المنظمة وغير المنظمة من خلال اعتمادها على قوة السحابة في تقديم مخرجات تكنولوجيا الاتصالات، كما تقوم بتقديم قدرات عالية الجودة للعملاء، وخدمات تعتمد على النتائج بأسعار مرنة تساعد الشركات على تحسين وتقليل التكاليف.