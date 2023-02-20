خلال 9 سنوات منذ انطلاقة عمل مجلس الإدارة برؤيته الجديدة ارتفعت أرباح «بيتك» 183% مع ارتفاع مؤشرات جودة الأصول ومحفظة التمويل

بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققها البنك خلال الفترة الماضية تجددت الثقة في مجلس الإدارة ما جعل الانتخابات أقرب ما تكون إلى نموذج التزكية



عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة السادسة عشرة (2023-2025)، وقد عقدت الجمعية العامة في المقر الرئيسي لـ«بيتك»، بنسبة حضور بلغت نحو 81%.



واستهل رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق الذي تولى رئاسة الجمعية العمومية، الجلسة بشكر المساهمين على الثقة التي أولوها لمجلس الإدارة على مدى السنوات الماضية منذ 2014، والتي أدت إلى فوز أعضاء المجلس بنسبة تعادل 31.1% من أسهم البنك، محققا بذلك إجماعا من مساهمي القطاع الخاص.



وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مدى السنوات الماضية انعكست إيجابا في دعم مسيرة «بيتك» خلال الفترات الثلاث السابقة، وتكللت بأداء مميز للبنك على مستوى القطاع المصرفي محليا وإقليميا، حيث حقق البنك مؤشرات إيجابية جدا على كل الأصعدة.



إنجازات عديدة



وقدم المرزوق إنجازات مجلس إدارة «بيتك» خلال فترة السنوات الماضية، حيث تمكن البنك من زيادة الربحية من 126.5 مليون دينار في 2014 إلى 357.7 مليون دينار في نهاية 2022 بنسبة زيادة بلغت 183%.



وأشار إلى أن البيانات المالية لـ «بيتك» أظهرت إيجابية قوية لتؤكد سلامة الأداء، والملاءة والكفاءة، ونجاح استراتيجية استدامة الأرباح وتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وتعزيز جودة الأصول، من خلال أفضل الممارسات المصرفية المسؤولة، وإدارة المخاطر، ما يرسخ المكانة المتميزة لمجموعة «بيتك».



وأضاف ان فترة الربع الأخير من 2022 شهدت نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك»، بلغت نسبته 101.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، وذلك نتيجة الاستحواذ على مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني، كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الرابع من 7.74 فلوس إلى 10.70 فلوس، بزيادة بلغت 38.2%.



المؤشرات المالية



ولفت المرزوق إلى أن ربحية سهم «بيتك» بلغت 33.58 فلسا لعام 2022 مقارنة بـ 25.99 فلسا عن العام السابق 2021، وبنسبة زيادة 29.2%، وبلغ صافي إيرادات التمويل 800.5 مليون دينار لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 36.7% مقارنة بالعام السابق 2021.



وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.07 مليار دينار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بالعام السابق 2021، وبلغ صافي إيرادات التشغيل 723.3 مليون دينار لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 43.8% مقارنة بالعام السابق 2021.



وبلغ رصيد الموجودات 37 مليار دينار في 2022، بزيادة 15.2 مليار دينار، وبنسبة نمو 69.7% عن 2021، وارتفع رصيد مديني التمويل لعام 2022 إلى 18.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 7.5 مليارات دينار، وبنسبة زيادة 65.9% مقارنة بعام 2021، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، وأسهم منحة بنسبة 10% للمساهمين.



تعزيز النشاط المصرفي



وقال المرزوق: «وسط مرحلة تموج بالتحديات الاقتصادية، واصل «بيتك» جهود المبادرة والريادة التي ميزت العمل في البنك، تنفيذا لاستراتيجية واضحة ومتكاملة، تركزت حول تعزيز دور النشاط المصرفي الأساسي في تحقيق الربحية والنمو المستدام، وامتدت إلى ما يلازمه في مجالات الرقمنة والموارد البشرية والمنتجات التمويلية والاستثمارية، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي، والمساهمات الإنسانية».



وأضاف: «لقد أظهرت منتجاتنا قيمة اقتصادية حقيقية، ونجح «بيتك» في تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والرقمنة مع مراعاة المعايير الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات (ESG)، ليقدم «بيتك» صورة حقيقية وواقعية لأفضل مستقبل للبنوك الإسلامية».



واختتم المرزوق حديثه، بتقديم الشكر الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على دعمهما للقطاع المصرفي والشكر موصول كذلك الى سمو رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بنك الكويت المركزي على جهودهما في ترسيخ استقرار القطاع المصرفي.



اجتماع مجلس الإدارة



وقد عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعا بعد الجمعية العمومية، حيث تم انتخاب حمد المرزوق رئيسا للمجلس بالتزكية، وعبدالعزيز النفيسي نائبا للرئيس بالتزكية، كما تم تشكيل اللجان الخاصة بأعمال البنك وفقا للنظام الأساسي للبنك وقواعد الحوكمة المطبقة من بنك الكويت المركزي.



يذكر أن ملكية الحكومة في «بيتك» تبلغ نحو 38.4%، وتشمل ملكيات الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والأمانة العامة للأوقاف.